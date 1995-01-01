ОНК: «Кокорин хочет отбывать наказание в родной области. Он может оказаться в одной камере с братом»

Дожили... вместо того, чтобы играть в футбол и получать за это моральное и материальное удовлетворение, теперь за радость оказаться в одной камере на зоне...
Ответственный секретарь ОНК Иван Мельников рассказал о судебном процессе над нападающим «Зенита» Александром Кокориным.
«Кокорин выразил желание отбывать наказание на родине, в Белгородской области. Мы рассказали о порядке составления соответствующих запросов. Чтобы при определении места заключения учитывались такие факторы, как наличие малолетних детей, пожилых родственников, хронические заболевания.
Когда приговор вступит в законную силу, ребят должны будут этапировать для отбывания наказания в одну из колоний общего режима. Теоретически возможно, что Александр окажется в одной колонии со своим братом Кириллом. Они могут даже попасть в одну камеру. Такие просьбы, как правило, удовлетворяются», – сказал Мельников.
- Игрок петербургского клуба, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, Кирилл Кокорин и их друг Александр Протасовицкий были помещены в СИЗО «Бутырка» за участие в двух драках.
- Суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).