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    ОНК: «Кокорин хочет отбывать наказание в родной области. Он может оказаться в одной камере с братом»

    Ответственный секретарь ОНК Иван Мельников рассказал о судебном процессе над нападающим «Зенита» Александром Кокориным.

    «Кокорин выразил желание отбывать наказание на родине, в Белгородской области. Мы рассказали о порядке составления соответствующих запросов. Чтобы при определении места заключения учитывались такие факторы, как наличие малолетних детей, пожилых родственников, хронические заболевания.

    Когда приговор вступит в законную силу, ребят должны будут этапировать для отбывания наказания в одну из колоний общего режима. Теоретически возможно, что Александр окажется в одной колонии со своим братом Кириллом. Они могут даже попасть в одну камеру. Такие просьбы, как правило, удовлетворяются», – сказал Мельников.

    • Игрок петербургского клуба, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, Кирилл Кокорин и их друг Александр Протасовицкий были помещены в СИЗО «Бутырка» за участие в двух драках.
    • Суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).

    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3938

      Старикан 10 минут назад

      Дожили... вместо того, чтобы играть в футбол и получать за это моральное и материальное удовлетворение, теперь за радость оказаться в одной камере на зоне...

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