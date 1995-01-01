«Краснодар»: Каборе и Перейра покинут клуб после окончания сезона

вроде классные игроки... пустые номера не отбывали...
«Краснодар» сообщил, что полузащитники Маурисио Перейра и Шарль Каборе покинут клуб после окончания сезона. У обоих футболистов истекут контракты.
В среду, 22 мая, пройдет открытая тренировка команды. Краснодарцы пригласили на нее болельщиков и СМИ, чтобы они смогли пообщаться с уходящими уругвайцем и буркинийцем.
- Каборе выступает за «Краснодар» с 2015 года. В его активе 123 матча за клуб, два гола и пять результативных передач.
- Перейра защищает цвета черно-зеленых с 2013 года. Хавбек провел за краснодарцев 200 игр, забил 29 мячей и сделал 33 голевых паса.