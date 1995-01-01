«Краснодар»: Каборе и Перейра покинут клуб после окончания сезона

«Краснодар» сообщил, что полузащитники Маурисио Перейра и Шарль Каборе покинут клуб после окончания сезона. У обоих футболистов истекут контракты.

В среду, 22 мая, пройдет открытая тренировка команды. Краснодарцы пригласили на нее болельщиков и СМИ, чтобы они смогли пообщаться с уходящими уругвайцем и буркинийцем.