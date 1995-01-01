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    «Краснодар»: Каборе и Перейра покинут клуб после окончания сезона

    «Краснодар» сообщил, что полузащитники Маурисио Перейра и Шарль Каборе покинут клуб после окончания сезона. У обоих футболистов истекут контракты.

    В среду, 22 мая, пройдет открытая тренировка команды. Краснодарцы пригласили на нее болельщиков и СМИ, чтобы они смогли пообщаться с уходящими уругвайцем и буркинийцем.

    • Каборе выступает за «Краснодар» с 2015 года. В его активе 123 матча за клуб, два гола и пять результативных передач.
    • Перейра защищает цвета черно-зеленых с 2013 года. Хавбек провел за краснодарцев 200 игр, забил 29 мячей и сделал 33 голевых паса.

    Источник: Официальный сайт «Краснодара»

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    Сегодня, 16:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4413

      84aivengo 8 минут назад

      вроде классные игроки... пустые номера не отбывали...

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      Рейтинг: +5741

      Skull_Boy 41 минуту назад

      Не сильно удивлюсь, если их увижу в Спартаке, по африканцу слишком высокий % среди СМИ, что тут точно будет играть за КБ, да и Фернандо якобы уходит и как они собираются играть в ЛЧ, если лидеры уходят и давайте еще шведа продайте и будет вам счастье

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