Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    3 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе

    Глушаков: «Каррера сказал, мол, ставите лайки и делаете из меня идиота. Я даже не читал, не смотрел, о чем пост»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о конфликте с бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой.

    О конфликте с Каррерой

    Все началось после матча с «Уралом» (1:3), мне ребята сказали, мол, иди разговаривай с тренером, у нас много мышечных травм и поврежденных крестообразных связок. Я пришел к Каррере и попросил, чтобы не было таких больших нагрузок, мы там штанги таскали тяжелые на обычных тренировках.

    Потом уже после «Урала» поднялся настоящий конфликт, он меня вызвал, я ответил: «Не нужно предъявлять, мы к тебе пришли и все сказал». Я понимал, что у нас конфликт.

    О лайке в инстгаграме

    Я приехал на собрание игроков, Каррера сказал, мол, ставите лайки в социальных сетях и делаете из меня идиота. А там история была такая, что до этого случая какая-то женщина просила руководство клуба провести акцию по больным с лейкемией, чтобы команда вышла на матч в чемпионате России в специальных красных шапках. Я потом в инстаграме увидел пост Назарова в такой же красной шапке и даже не читал, не смотрел, о чем пост, просто поставил лайк и забыл.

    Каррера потом ругался, мол, никому не будет послаблений, что отправит в дубль. Мы ответили, мол, это ваше решение, вы тренер.

    О критике болельщиков

    Если у каких-то болельщиков есть ко мне вопросы, то, пожалуйста, приезжайте на базу «Спартака», спрашивайте. В «Спартаке» есть коллектив, и я благодарен ему за его поддержку. Мне лишь остается тренироваться и доказывать тренеру, что я достоин выходить на поле. Мое будущее? Доиграю до конца сезона, а там дальше посмотрим, что будет

    • Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год.
    • В сентябре 2018 года Каррера отправил Глушакова в дубль. Это произошло из-за того, что игрок лайкнул пост из инстаграма с критикой тренера.
    • В середине мая Mash сообщил, что «капитан «сливал» информацию, смещал тренера и других сотрудников и прятал улики». Издание опубликовало скриншоты переписки, которая подтверждает действия Глушакова.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:02
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +592

      ДяДь ПашА 46 секунд назад

      Не не не это враньё,Назаров спел там спёртых секунд все понятно.Конфликт начался с кубкового матча с Тосно за долго до этого!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3677

      Persona_non_Grata 3 минуты назад

      " Да он же пьян " , " уйди старушка я в печали " ))) по другому не получается комментировать слова индивидума, явно не адекватного, видимо конкретно откушевшего "миллеровки" )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5637

      vka1970 8 минут назад

      Трепло из этого иудушки ещё то.
      Поднимите видео той поры и увидите, что слова этого пи(Догога) сильно расходятся с действительностью.
      Эта мразь сделала всё, чтобы убрать Тренера.
      А теперь мы хаваем то, чего добивалась компания Измайлов и Глушаков ин Лимитед.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1473

      WhiteEgon 9 минут назад

      Как будто мусора гопника в подъезде с бухлом поймали, и он оправдывается

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2265

      Nesterenko 14 минут назад

      Очень неправдоподобно. Там было видео Назарова без всякой символики, просто обращение в виде стиха.

      5
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70746
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru