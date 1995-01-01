Глушаков: «Каррера сказал, мол, ставите лайки и делаете из меня идиота. Я даже не читал, не смотрел, о чем пост»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о конфликте с бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой.

О конфликте с Каррерой

Все началось после матча с «Уралом» (1:3), мне ребята сказали, мол, иди разговаривай с тренером, у нас много мышечных травм и поврежденных крестообразных связок. Я пришел к Каррере и попросил, чтобы не было таких больших нагрузок, мы там штанги таскали тяжелые на обычных тренировках.

Потом уже после «Урала» поднялся настоящий конфликт, он меня вызвал, я ответил: «Не нужно предъявлять, мы к тебе пришли и все сказал». Я понимал, что у нас конфликт.

О лайке в инстгаграме

Я приехал на собрание игроков, Каррера сказал, мол, ставите лайки в социальных сетях и делаете из меня идиота. А там история была такая, что до этого случая какая-то женщина просила руководство клуба провести акцию по больным с лейкемией, чтобы команда вышла на матч в чемпионате России в специальных красных шапках. Я потом в инстаграме увидел пост Назарова в такой же красной шапке и даже не читал, не смотрел, о чем пост, просто поставил лайк и забыл.

Каррера потом ругался, мол, никому не будет послаблений, что отправит в дубль. Мы ответили, мол, это ваше решение, вы тренер.

О критике болельщиков

Если у каких-то болельщиков есть ко мне вопросы, то, пожалуйста, приезжайте на базу «Спартака», спрашивайте. В «Спартаке» есть коллектив, и я благодарен ему за его поддержку. Мне лишь остается тренироваться и доказывать тренеру, что я достоин выходить на поле. Мое будущее? Доиграю до конца сезона, а там дальше посмотрим, что будет