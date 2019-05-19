Калачев провел последний матч за «Ростов». Его заменили в первом тайме игры с «Зенитом»

«Ростов» принимает «Зенит» в матче 29-го тура РПЛ (0:0, перерыв). На 45-й минуте полузащитник хозяев Тимофей Калачев покинул поле, его заменил хавбек Артем Щадин.

Это был последний матч Калачева за ростовскую команду. 16 мая клуб объявил об уходе футболиста.

Калачев выступал за «Ростов» с 2010 года, он провел за клуб провел 289 матчей, забил 24 гола и сделал 74 результативные передачи.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ростов» – «Зенит».