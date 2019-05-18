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    Бентакур: «Мы в «Ювентусе» поражены тем, как тренируется Роналду»

    Полузащитник «Ювентуса» Рубен Бентакур поделился мнением об одноклубнике Криштиану Роналду.

    «Он невероятен. Мы в команде поражены тем, как он тренируется. Он никогда не любит проигрывать, благодаря чему стал тем, кем является. Он хочет побеждать и забивать.

    Когда мы выигрываем со счeтом 4:0, а ему не удалось забить, он злится. Это из-за его амбиций, его ментальности победителя, которая в итоге привела его к званию одного из двух лучших игроков мира.

    Он победитель и доказывает это в каждой игре», — цитирует Бентанкура Marca.

    Пятикратный обладатель «Золотого мяча» перешел в туринский клуб в июле 2017 года за 117 миллионов евро.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 14:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +786

      Dizayner 1 час назад

      епрст, кто такой рубен бентанкур? ах да, роналду перешел в 2018 году, горе редакторы и корректоры

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