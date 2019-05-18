Бентакур: «Мы в «Ювентусе» поражены тем, как тренируется Роналду»

Полузащитник «Ювентуса» Рубен Бентакур поделился мнением об одноклубнике Криштиану Роналду.

«Он невероятен. Мы в команде поражены тем, как он тренируется. Он никогда не любит проигрывать, благодаря чему стал тем, кем является. Он хочет побеждать и забивать.

Когда мы выигрываем со счeтом 4:0, а ему не удалось забить, он злится. Это из-за его амбиций, его ментальности победителя, которая в итоге привела его к званию одного из двух лучших игроков мира.

Он победитель и доказывает это в каждой игре», — цитирует Бентанкура Marca.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» перешел в туринский клуб в июле 2017 года за 117 миллионов евро.