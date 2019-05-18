Отец братьев Азаров получит лицензию агента и будет вести дела сыновей

Тьерри Азар, отец полузащитников сборной Бельгии Эдена и Торгана, будет представлять интересы сыновей.

По информации As, бельгиец в ближайшее время получит лицензию агента. В статусе официального представителя футболистов он сможет претендовать на комиссионные отступления за трансферы.

По информации ряда источников, 28-летний Азар летом перейдет из «Челси» в «Реал». Согласно Mundo Deportivo, сумма сделки составит 120 миллионов евро.

26-летнего Торгана Азара связывают с переходом из менхенгладбахской «Боруссии» в дортмундскую.