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    Отец братьев Азаров получит лицензию агента и будет вести дела сыновей

    Тьерри Азар, отец полузащитников сборной Бельгии Эдена и Торгана, будет представлять интересы сыновей.

    По информации As, бельгиец в ближайшее время получит лицензию агента. В статусе официального представителя футболистов он сможет претендовать на комиссионные отступления за трансферы.

    По информации ряда источников, 28-летний Азар летом перейдет из «Челси» в «Реал». Согласно Mundo Deportivo, сумма сделки составит 120 миллионов евро.

    26-летнего Торгана Азара связывают с переходом из менхенгладбахской «Боруссии» в дортмундскую.

    Источник: AS

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    Сегодня, 12:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3641

      Агасфер 3 минуты назад

      Верное решение заботливого семьянина :Всё в семью!

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