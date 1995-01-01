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    РПЛ. ЦСКА сыграет с «Ахматом», «Спартак» встретится с «Крыльями Советов»

    В субботу пройдут три матча 29-го тура чемпионата России.

    «Уфа» примет «Оренбург», ЦСКА«Ахмат», а «Спартак» на выезде сыграет с «Крыльями Советов».

    Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

    Уфа – Оренбург

    18 мая, 14:00 мск

    ЦСКА (Москва) – Ахмат (Грозный)

    18 мая, 16:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Крылья Советов (Самара) – Спартак (Москва)

    18 мая, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва)

    19 мая, 11:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Енисей (Красноярск) – Динамо (Москва)

    19 мая, 14:00 мск

    Арсенал (Тула) – Краснодар

    19 мая, 16:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит (Санкт-Петербург)

    19 мая, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Рубин (Казань) – Анжи (Махачкала)

    20 мая, 19:00 мск

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 11:07
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3641

      Агасфер 1 час назад

      Самое приятное,что Канделяка-ТВ будет показывать в открытом доступе феерический и чрезвычайно важный для РПЛ матч "Рубин"-"Анжи". Отличное снотворное для первого рабочего дня очередной недели!!!

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