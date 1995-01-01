РПЛ. ЦСКА сыграет с «Ахматом», «Спартак» встретится с «Крыльями Советов»

Самое приятное,что Канделяка-ТВ будет показывать в открытом доступе феерический и чрезвычайно важный для РПЛ матч "Рубин"-"Анжи". Отличное снотворное для первого рабочего дня очередной недели!!!
В субботу пройдут три матча 29-го тура чемпионата России.
«Уфа» примет «Оренбург», ЦСКА – «Ахмат», а «Спартак» на выезде сыграет с «Крыльями Советов».
Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур
18 мая, 14:00 мск
ЦСКА (Москва) – Ахмат (Грозный)
18 мая, 16:30 мск
Крылья Советов (Самара) – Спартак (Москва)
18 мая, 19:00 мск
Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва)
19 мая, 11:30 мск
Енисей (Красноярск) – Динамо (Москва)
19 мая, 14:00 мск
19 мая, 16:30 мск
Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит (Санкт-Петербург)
19 мая, 19:00 мск
Рубин (Казань) – Анжи (Махачкала)
20 мая, 19:00 мск