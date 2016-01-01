Павлюченко: «Глушакову лучше уйти из «Спартака». Видно, что человек тухнет»

Экс-нападающий «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко поделился мнением о ситуации с Денисом Глушаковым в «Спартаке».

Ранее издание Mash опубликовало скриншот переписки неизвестного лица с капитаном красно-белых, в котором он намекнул на план добиться увольнения Массимо Карерры. Напомним, итальянец покинул должность главного тренера московского клуба в октябре.

– Думаю, в нынешней ситуации Денису лучше уйти. Не вижу у него будущего в «Спартаке». Когда болельщики так себя ведут на трибунах, и с тренером эта история... Лучше найти себе другой клуб. Возможно, там Глушаков себя проявит даже ярче, чем в «Спартаке». Сейчас видно, что человек закисает, тухнет. Тяжело справиться с таким давлением со всех сторон.

– Куда в таком случае лучше уходить?

– Ему нужно чувствовать себя спокойно, сконцентрироваться на футболе. Пусть это даже будет более скромный клуб – «Ростов» или «Крылья», которые не борются за чемпионство, зато Денис начнет получать удовольствие от игры. Глушакову уже не 20 лет. Если хочет продолжать карьеру, то нужно уйти. Посмотрим, как это все разрешится. Жалко, что так получилось... Это футболист добротного уровня. Думаю, многие команды хотели бы видеть его в своем составе.

– Поменяли к нему отношение после появившейся недавно аудиозаписи?

– Мы же не знаем, что, откуда и почему идет. То, что я слышал на аудиозаписи? Это, кстати, нормальное явление.В наше время тоже такое бывало. Когда ребята собираются с руководством, обсуждают наболевшие проблемы. Это же говорит о том, что футболистам не все равно, что происходит со «Спартаком». Если бы было на все наплевать, вообще оставались бы ко всему безразличными.

Что касается аудио, то трудно сказать, Глушаков это или нет. Чей голос? Но футболист имеет право на свое мнение. При этом он ведь не один разговаривал с начальством. Нормальная, повторю, история. Я не почувствовал по записи, что Глушаков сливал Карреру. Ничего и никого он не сливал! В «Спартаке» такие ситуации и раньше возникали. Если что-то у команды не идет, не получается, игроки тоже могут встретиться, обсудить, постараться что-то поменять к лучшему.