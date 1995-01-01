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    Тухель хочет видеть Фирмино в «ПСЖ». «Ливерпуль» не продаст игрока

    «ПСЖ» заинтересован в приобретении нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино.

    Как сообщает BBC, видеть бразильца в своей команде хочет главный тренер парижан Томас Тухель. Но, как отмечает источник, английский клуб даже не будет рассматривать вариант с уходом Фирмино.

    • 27-летний футболист перешел в «Ливерпуль» из «Хоффенхайма» в 2015 году за 41 миллион евро.
    • В этом сезоне форвард провел за красных 47 матчей, забил 16 голов и сделал восемь результативных передач.
    • Контракт Фирмино рассчитан до 2023 года, а трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 80 миллионов евро.

    Источник: BBC

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