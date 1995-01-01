Тухель хочет видеть Фирмино в «ПСЖ». «Ливерпуль» не продаст игрока

«ПСЖ» заинтересован в приобретении нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино.

Как сообщает BBC, видеть бразильца в своей команде хочет главный тренер парижан Томас Тухель. Но, как отмечает источник, английский клуб даже не будет рассматривать вариант с уходом Фирмино.