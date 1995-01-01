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    «Порту» предложил Касильясу должность в структуре клуба по окончанию карьеры

    «Порту» гарантировал, что вратарь Икер Касильяс после окончания карьеры сможет продолжить работу в клубе.

    1 мая 37-летний испанец перенес сердечный приступ на тренировке португальской команды. Икер перенес операцию и теперь носит специальный стент, расширяющий стенки сосудов.

    Сейчас Касильяс восстанавливается после сердечного недуга, но по оценке врачей вратарь сможет вернуться к тренировкам не раньше, чем через полгода.

    У испанца еще один год контракта с «Порту», но не исключено, что 37-летний Касильяс завершит карьеру.

    • Окончательное решения вратарь еще не принял.
    • Касильяс с 2015-го выступает в составе «Порту».
    • Ранее Икер провел 725 матчей в составе «Реала».

    Источник: O Jogo

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