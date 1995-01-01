Игнашевич: «Мамаев – Парфен Рогожин из «Идиота». Подарить последние деньги на шубу девушке – это про него»

Тренер молодежного состава ЦСКА Сергей Игнашевич поделился мнением о Павле Мамаеве.
«Я знаю ребят давно. Поэтому мне просто больно из-за того, что так вышло. Любой человек имеет право на ошибку. Нужно уметь прощать и давать людям шанс исправиться. Например, я бы пригласил их к себе в команду после всей этой истории. Мамаева я видел в разных ситуациях и знаю: на него можно положиться.
У Паши широкая русская душа — со всеми достоинствами и недостатками. Парфeн Рогожин из «Идиота» — это он. Подарить на последние деньги шубу девушке, в которую влюбился, как сделал персонаж Достоевского, — это про Пашу», — сказал экс-защитник армейцев и сборной России.
- 11 октября полузащитник «Краснодара», нападающий «Зенита» Алекснандр Кокорин, его брат Кирилл и их друг Александром Протасовицким участвовали в драках около клуба «Эгоист» и кафе «Кофемания».
- Четверо были заключены в СИЗО «Бутырка» по статьям «Побои» и «Хулиганство».
- Суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).
- Мамаев выйдет на свободу в ноябре, Кокорин – в декабре.