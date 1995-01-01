Бывший нападающий ЦСКА Попов: «Если клуб не попадет в Лигу Европы, то , это будет вообще уже»

Экс-нападающий ЦСКА и сборной России – Денис Попов поделился мнением о выступлении бывшей команды в заключительной части национального чемпионата.

«Имел ли ЦСКА шансы на победу в Петербурге? Повели – 1:0, потом «Зенит» сравнял – 1:1, Влашич попал в перекладину… Нет, думаю, особых шансов не было. Все равно «Зенит» сильнее на сегодняшний день, с этим не поспоришь. Сейчас у ЦСКА не тот состав и не те возможности, чтобы конкурировать с питерцами на равных. Побороться за чемпионство красно-синим было очень сложно, но вот завоевать медали и попасть в Лигу чемпионов – вполне по силам.

Лига чемпионов – это абсолютно другое дело, там совершенно иной статус плюс финансовая составляющая. Пока у ЦСКА остается возможность попасть в Лигу чемпионов, надо за нее цепляться. Команде в оставшихся матчах нужна запредельная мотивация, иначе еще и «Арсенал» может их обогнать. А если ЦСКА не попадет даже в Лигу Европы, то это будет вообще уже.