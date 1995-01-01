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    Бывший нападающий ЦСКА Попов: «Если клуб не попадет в Лигу Европы, то , это будет вообще уже»

    Экс-нападающий ЦСКА и сборной РоссииДенис Попов поделился мнением о выступлении бывшей команды в заключительной части национального чемпионата.

    «Имел ли ЦСКА шансы на победу в Петербурге? Повели – 1:0, потом «Зенит» сравнял – 1:1, Влашич попал в перекладину… Нет, думаю, особых шансов не было. Все равно «Зенит» сильнее на сегодняшний день, с этим не поспоришь. Сейчас у ЦСКА не тот состав и не те возможности, чтобы конкурировать с питерцами на равных. Побороться за чемпионство красно-синим было очень сложно, но вот завоевать медали и попасть в Лигу чемпионов – вполне по силам.

    Лига чемпионов – это абсолютно другое дело, там совершенно иной статус плюс финансовая составляющая. Пока у ЦСКА остается возможность попасть в Лигу чемпионов, надо за нее цепляться. Команде в оставшихся матчах нужна запредельная мотивация, иначе еще и «Арсенал» может их обогнать. А если ЦСКА не попадет даже в Лигу Европы, то это будет вообще уже.

    • Попов выступал в составе ЦСКА с 2001 по 2004-й год.
    • В 2009-м форвард завершил карьеру в составе «Химок».
    • Сейчас Попов входит в тренерский штаб минского «Динамо».

    Источник: «Евро-Футбол.ру»

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