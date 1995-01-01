«Спорт-Экспресс»: «Матч ТВ» предложил РПЛ услуги по VAR за 600 миллионов»

Что мешает запуститься осенью? "Специфика чемпионата" и "мы не такие, как все"? Или надо 5 лет обкатывать систему, чтобы судьи "научились" с ней работать?
Рабочая группа РПЛ по видеоповторам обсудила установку оборудования, сообщает «Спорт-Экспресс».
По данным источника, руководство лиги получило предложения от трех компаний:
- Трехлетнее сотрудничество с «Матч ТВ» на сумму 600 миллионов евро. Телеканал и лига работают по контракту на право телетрансляций.
- Неназванная компания предложила контракт на 3 года стоимостью 740 миллионов рублей.
- Неназванный спонсор хоккейной лиги.
Сообщается, что члены рабочей группы считают третий вариант самым выгодным.
«Вероятность того, что система ВАР начнет действовать уже с первого тура следующего чемпионата (он начнется в середине июля), источники «СЭ» оценивают, как минимальную. С большой долей вероятности можно говорить о весенней части следующего чемпионата», – уточнило издание.
- В ноябре-2018 глава РПЛ Сергей Прядкин поддержал идею внедрению VAR. Сообщалось, что технология может быть готова к использованию в матчах Премьер-лиги с начала следующего сезона.
- По данным «СЭ», видеоповторы обойдутся российских клубам в 12 миллионов рублей в год.
- Технология была впервые использована в России в первых полуфиналах Кубка и будет применена на ответных.