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    «Спорт-Экспресс»: «Матч ТВ» предложил РПЛ услуги по VAR за 600 миллионов»

    Рабочая группа РПЛ по видеоповторам обсудила установку оборудования, сообщает «Спорт-Экспресс».

    По данным источника, руководство лиги получило предложения от трех компаний:

    • Трехлетнее сотрудничество с «Матч ТВ» на сумму 600 миллионов евро. Телеканал и лига работают по контракту на право телетрансляций.
    • Неназванная компания предложила контракт на 3 года стоимостью 740 миллионов рублей.
    • Неназванный спонсор хоккейной лиги.

    Сообщается, что члены рабочей группы считают третий вариант самым выгодным.

    «Вероятность того, что система ВАР начнет действовать уже с первого тура следующего чемпионата (он начнется в середине июля), источники «СЭ» оценивают, как минимальную. С большой долей вероятности можно говорить о весенней части следующего чемпионата», – уточнило издание.

    • В ноябре-2018 глава РПЛ Сергей Прядкин поддержал идею внедрению VAR. Сообщалось, что технология может быть готова к использованию в матчах Премьер-лиги с начала следующего сезона.
    • По данным «СЭ», видеоповторы обойдутся российских клубам в 12 миллионов рублей в год.
    • Технология была впервые использована в России в первых полуфиналах Кубка и будет применена на ответных.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 01:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10389

      bset 1 час назад

      Что мешает запуститься осенью? "Специфика чемпионата" и "мы не такие, как все"? Или надо 5 лет обкатывать систему, чтобы судьи "научились" с ней работать?

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