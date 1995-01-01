«Спорт-Экспресс»: «Матч ТВ» предложил РПЛ услуги по VAR за 600 миллионов»

Рабочая группа РПЛ по видеоповторам обсудила установку оборудования, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, руководство лиги получило предложения от трех компаний:

Трехлетнее сотрудничество с «Матч ТВ» на сумму 600 миллионов евро. Телеканал и лига работают по контракту на право телетрансляций.

Неназванная компания предложила контракт на 3 года стоимостью 740 миллионов рублей.

Неназванный спонсор хоккейной лиги.

Сообщается, что члены рабочей группы считают третий вариант самым выгодным.

«Вероятность того, что система ВАР начнет действовать уже с первого тура следующего чемпионата (он начнется в середине июля), источники «СЭ» оценивают, как минимальную. С большой долей вероятности можно говорить о весенней части следующего чемпионата», – уточнило издание.