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    Судья АПЛ Майк Дин отпраздновал победу «Транмера» в полуфинале плей-офф Чемпионшипа

    Ответный матч плей-офф Второй лиги Англии «Форест Грин»«Транмер» закончился вничью 1:1.

    Гости выиграли противостояние со счетом 2:1 и сыграют с «Ньюпортом» за выход в Чемпионшип-2019/20.

    Твиттер футбольного отдела Sky Sports опубликовал празднование Майка Дина, арбитра Премьер-лиги.

    • «Форест» и «Транмер» сыграют 25-го мая на «Уэмбли».
    • 50-летний Дин имеет репутацию болельщика «Тоттенхэма». В АПЛ-2015/16, работая на матче лондонцев, он отпраздновал гол в ворота «Астон Виллы» и позже повторил жест в товарищеском матче.

    Источник: Твиттер Sky Sports Football

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