Ответный матч плей-офф Второй лиги Англии «Форест Грин» – «Транмер» закончился вничью 1:1.

Гости выиграли противостояние со счетом 2:1 и сыграют с «Ньюпортом» за выход в Чемпионшип-2019/20.

Твиттер футбольного отдела Sky Sports опубликовал празднование Майка Дина, арбитра Премьер-лиги.

«Форест» и «Транмер» сыграют 25-го мая на «Уэмбли».

50-летний Дин имеет репутацию болельщика «Тоттенхэма». В АПЛ-2015/16, работая на матче лондонцев, он отпраздновал гол в ворота «Астон Виллы» и позже повторил жест в товарищеском матче.