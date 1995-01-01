Федун – о назначении Цорна: «Еще не было ничего. Кто это придумал?»

Совет директоров во вторник единодушно проголосует за кандидатуру Сергея Родионова, а его замом вновь назначит Наиля Измайлова.Круговорот ..овна в природе.))
Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб пока не определился с кандидатурой на должность генерального директора.
Ранее журналист Нобель Арустамян сообщил, что сегодня Федун встретился с Томасом Цорном и принял решение назначить немца гендиректором.
В конце апреля московский клуб объявил, что после окончания сезона пост генерального директора и вице-президента покинет Наиль Измайлов.
– Подтвердите информацию о назначении Цорна генеральным директором?
– По понедельникам совет директоров никогда не проводится. Еще не было ничего. Кто это придумал? Когда будет, дадим информацию.
– С Цорном встречались сегодня?
– С ним встречался много раз, но совета директоров сегодня не было.
– Ждать решения завтра?
– Увидим.
Цорн – скаут и футбольный агент. Был одним из организаторов перехода нападающего Павла Погребняка из «Зенита» в «Штутгарт» в 2009 году.