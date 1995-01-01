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    Федун – о назначении Цорна: «Еще не было ничего. Кто это придумал?»

    Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб пока не определился с кандидатурой на должность генерального директора.

    Ранее журналист Нобель Арустамян сообщил, что сегодня Федун встретился с Томасом Цорном и принял решение назначить немца гендиректором.

    В конце апреля московский клуб объявил, что после окончания сезона пост генерального директора и вице-президента покинет Наиль Измайлов.

    – Подтвердите информацию о назначении Цорна генеральным директором?

    – По понедельникам совет директоров никогда не проводится. Еще не было ничего. Кто это придумал? Когда будет, дадим информацию.

    – С Цорном встречались сегодня?

    – С ним встречался много раз, но совета директоров сегодня не было.

    – Ждать решения завтра?

    – Увидим.

    Цорн – скаут и футбольный агент. Был одним из организаторов перехода нападающего Павла Погребняка из «Зенита» в «Штутгарт» в 2009 году.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:48
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5388

      vka1970 39 минут назад

      Совет директоров во вторник единодушно проголосует за кандидатуру Сергея Родионова, а его замом вновь назначит Наиля Измайлова.Круговорот ..овна в природе.))

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      Рейтинг: +333

      Frankfurt Am Main 2 часа назад

      Нобель сказал..))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5633

      KLIM777 > Frankfurt Am Main 1 час назад

      Да супер инсайдер)) а на самом деле просто балобол, который подслушивает сплетни в туалетах многих команд.

      Очень часто слышу на матчах, как Черданцев и Генич, после некоторых слов армяшки говорят - ну это же инсайд!!! Номебль это же инсайд от тебя!! Нобель просто говорит ну думайте как хотите))

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