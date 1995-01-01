Федун – о назначении Цорна: «Еще не было ничего. Кто это придумал?»

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб пока не определился с кандидатурой на должность генерального директора.

Ранее журналист Нобель Арустамян сообщил, что сегодня Федун встретился с Томасом Цорном и принял решение назначить немца гендиректором.

В конце апреля московский клуб объявил, что после окончания сезона пост генерального директора и вице-президента покинет Наиль Измайлов.

– Подтвердите информацию о назначении Цорна генеральным директором?

– По понедельникам совет директоров никогда не проводится. Еще не было ничего. Кто это придумал? Когда будет, дадим информацию.

– С Цорном встречались сегодня?

– С ним встречался много раз, но совета директоров сегодня не было.

– Ждать решения завтра?

– Увидим.

Цорн – скаут и футбольный агент. Был одним из организаторов перехода нападающего Павла Погребняка из «Зенита» в «Штутгарт» в 2009 году.