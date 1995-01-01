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    Фанаты «Ман Сити» бросали в Невилла бокалы с пивом и кричали ему «вали отсюда» перед матчем с «Брайтоном»

    Болельщики «Манчестер Сити» оскорбили экс-защитника «Манчестер Юнайтед», ныне эксперта Sky Sports Гари Невилла накануне встречи заключительного 38-го тура АПЛ с «Брайтоном» (3:1).

    44-летний англичанин прилетел на игру, чтобы освещать для канала чемпионский [тогда еще в перспективе] матч. В аэропорту Брайтона «Амекс» ему пришлось пробираться сквозь толпу прибывших поддержать свою команду фанатов «Сити».

    Когда Невилл проходил мимо болельщиков, они дважды кинули в него бокалы с пивом. Также фанаты кричали ему: «Вали отсюда».

    Источник: Daily Mail

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