Песьяков, Бакаев, Сутормин, Дзюба – в команде недели РПЛ по версии inStat

Телеканал «Матч Премьер» в твиттере опубликовал сборную 28-го тура РПО по версии InStat.

В команду недели вошли четыре представителя «Краснодара», по два из «Локомотива» и «Зенита» и по одному футболисту из «Оренбурга», «Арсенала» и «Ростова».

Вратарь: Сергей Песьяков («Ростов»).

Защитники: Александр Мартынович, Урош Спайич (оба – «Краснодар»), Бенедикт Хеведес («Локомотив»).

Полузащитники: Зелимхан Бакаев («Арсенал»), Алексей Сутормин («Оренбург»), Виктор Классон, Юрий Газинский (оба – «Краснодар»).

Нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба (оба – «Зенит»), Алексей Миранчук («Локомотив»).