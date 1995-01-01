Главные новости дня. «Манчестер Сити» – чемпион, Дзюба хочет в Англию

Буффон не планирует завершать карьеру и рассматривает предложения от клубов-участников ЛЧ.

Орлов: «Агент Паредеса обращался в «Зенит» и сказал, что игрок готов вернуться».

Дзюба: «Поговаривали об интересе из Англии. Было бы неплохо, буду ждать»

VAR обойдется клубам в 12 миллионов рублей в год.

«Ливерпуль» набрал 97 очков в АПЛ. В предыдущих 25 сезонах этого хватило бы для победы.

«Манчестер Сити» – чемпион АПЛ. Команда Гвардиолы выиграла турнир второй раз подряд.

АПЛ признала ван Дейка лучшим футболистом сезона.

«Зениту» вручили золотые медали и кубок РПЛ.

«Ливерпуль» снова упустил чемпионство. Как же за них обидно