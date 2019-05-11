Лига 1. «Монако» проиграл «Ниму» и остался на 17-м месте, «Кан» выиграл у «Реймс»

«Монако» в гостях проиграл «Ниму» в матче 36-го тура Лиги 1. Игра завершилась со счетом 0:1.

«Монако» с 33 очками занимает 17-е место в таблице. «Ним» с 52 очками идет восьмым. Российский полузащитник гостей Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч. На 41-й минуте он получил желтую карточку.

Результаты других матчей:

Чемпионат Франции. Лига 1. 36-й тур

Амьен – Тулуза – 0:0

Кан – Реймс – 3:2 (3:1)

Голы: 1:0 – Нинга, 14; 1:1 – Думбия, 37; 2:1 – Фажр, 40; 3:1 – Гильбер, 45; 3:2 – Дзенелли (с пенальти), 82.

Дижон – Страсбур – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Тавареш (с пенальти), 40; 1:1 – Ахорке, 68; 2:1 – Лойодис, 90+4.

Ницца – Нант – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Мутуссами, 29; 1:1 – Сарр, 55.

Нереализованный пенальти: Атал, 90+5 – нет.

Ним – Монако – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Рипар, 9.

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