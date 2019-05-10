Селюк: «Туре завершил игровую карьеру и начнет тренировать. Есть варианты в России и в Украине»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника Яя Туре, сообщил, что 35-летний игрок завершил карьеру. По его словам, теперь ивуариец займется тренерской профессией.

– Говорю об этом впервые: Яя решил закончить карьеру чемпионом. Прощальный матч, который ему устроил «Манчестер Сити», в принципе, и был реальным завершением его игровой карьеры. Не только в этой команде, но и вообще.

Яя является одним из лучших игроков Африки, и у него была одна из ярчайших карьер за всю историю африканского футбола. Поэтому и уйти из футбола он должен тоже красиво, на пике. Мы долго разговаривали на эту тему. Безусловно, каждому футболисту хочется играть как можно дольше. По своему физическому состоянию Яя мог это делать на достаточно высоком уровне еще лет пять. Но мы пришли к выводу, что ему, игравшему за «Барселону» и «Манчестер Сити» футболисту, не с руки опускать планку.

Мы видим многих игроков, которые в достаточно зрелом возрасте продолжают карьеру, и это похвально. Но мы с Яя выбрали другой путь: уйти чемпионом и начать новый этап в жизни – карьеру тренера, в которой, я уверен, Яя достигнет еще больших высот, чем те, которых он достиг в качестве футболиста. В английской Премьер-лиге нет ни одного тренера-африканца. Думаю, Яя будет первым.

– Вы сказали, что прощальный матч в «Манчестер Сити» был реальным завершением игровой карьеры Яя. Но после этого он ведь перешел в «Олимпиакос».

– Переходя в «Олимпиакос», мы договорились, что Яя будет помощником тренера, который, еще играя, будет обучаться и получит тренерскую лицензию. Хозяин «Олимпиакоса», в котором Яя начинал карьеру, пообещал, что даст такую возможность. Но когда Яя перешел туда, к сожалению, многие в клубе не восприняли эту идею на ура, никто не хотел делиться своими правами. Поэтому Яя и расторг контракт, хотя мог оставаться в команде, продолжая получать деньги. Но повторю еще раз: карьера Яя была шикарной, и он не попрошайка, который готов на все ради денег.

В футболе важно как прийти, так и уйти с высоко поднятой головой. Мы вспомнили, как в 18 лет, когда Яя был никому не известен, он начал свою футбольную судьбу с нуля, приехав в Бельгию, а потом отправившись на Украину. Так же и сейчас он начинает свою судьбу с нуля и попытается стать хорошим тренером. Я уверен, что у него это получится, ведь он играл на позиции, на которой организовывал атаки своей команды.

Яя прошел через такие клубы, как «Олимпиакос», «Монако», «Барселона» и «Манчестер Сити», где работал с хорошими тренерами, у которых он очень многому научился. Я уверен, что через два года после того, как Яя получит тренерскую лицензию Pro, он возглавит один из серьезных клубов и добьется больших успехов на тренерском поприще. Сейчас он уже начал делать шаги в этом направлении.

– Чем занимается Яя в данный момент?

– Его опыт востребован, поэтому параллельно Яя выступает экспертом на телевидении на таких авторитетных каналах, как Sky Sports, beIN Sports, где он успешно разбирает и комментирует матчи самого высокого уровня. В это воскресенье он будет экспертом на потенциально чемпионской игре «Манчестер Сити» с «Брайтоном». Яя уже получил лицензию и с июня этого года может работать как второй тренер в какой-либо команде. Он однозначно перейдет в клуб, где будет выполнять не только работу второго тренера, но также функции советника спортивного директора или президента по спортивной части. Более того, если понадобится, он может выйти на поле и своим примером играющего тренера показать, как надо действовать в различных эпизодах. Думаю, что опыт, мастерство и профессионализм такого человека, как Яя, будет востребован во многих странах мира.

– У вас уже есть понимание, в какой именно стране Яя начнет тренерскую карьеру?

– Да, есть. И, кстати, есть варианты в России и в Украине. Яя недавно провел мастер-класс в киевском «Динамо», где им все остались очень довольны.