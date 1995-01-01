РПЛ. «Динамо» примет «Урал», «Локомотив» – «Рубин»

В пятницу проходят четыре матча 28-го тура российской Премьер-лиги.

«Оренбург» дома упустил победу над «Уралом», «Динамо» в Москве сыграет с «Ростовом», «Арсенал» встретится с «Анжи», а завершат день «Локомотив» и «Рубин».

Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

Динамо (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)

10 мая, 14:00 мск

Анжи (Махачкала) – Арсенал (Тула)

10 мая, 16:30 мск

Локомотив (Москва) – Рубин (Казань)

10 мая, 19:00 мск

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Оренбург – Урал (Екатеринбург) – 2:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Ойеволе, 51; 1:1 – Сутормин, 72; 2:1 – Галаджан, 87; 2:2 – Погребняк, 90+6.

Енисей (Красноярск) – Краснодар

11 мая, 14:00 мск

Ахмат (Грозный) – Крылья Советов (Самара)

11 мая, 16:30 мск

Спартак (Москва) – Уфа

11 мая, 16:30 мск

Зенит (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва)

12 мая, 19:00 мск

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