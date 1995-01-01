РПЛ. «Динамо» примет «Урал», «Локомотив» – «Рубин»

Динамо примет Ростов, а не Урал!
В пятницу проходят четыре матча 28-го тура российской Премьер-лиги.
«Оренбург» дома упустил победу над «Уралом», «Динамо» в Москве сыграет с «Ростовом», «Арсенал» встретится с «Анжи», а завершат день «Локомотив» и «Рубин».
Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур
Динамо (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)
10 мая, 14:00 мск
Анжи (Махачкала) – Арсенал (Тула)
10 мая, 16:30 мск
Локомотив (Москва) – Рубин (Казань)
10 мая, 19:00 мск
Оренбург – Урал (Екатеринбург) – 2:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Ойеволе, 51; 1:1 – Сутормин, 72; 2:1 – Галаджан, 87; 2:2 – Погребняк, 90+6.
Енисей (Красноярск) – Краснодар
11 мая, 14:00 мск
Ахмат (Грозный) – Крылья Советов (Самара)
11 мая, 16:30 мск
11 мая, 16:30 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва)
12 мая, 19:00 мск