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    РПЛ. «Динамо» примет «Урал», «Локомотив» – «Рубин»

    В пятницу проходят четыре матча 28-го тура российской Премьер-лиги.

    «Оренбург» дома упустил победу над «Уралом», «Динамо» в Москве сыграет с «Ростовом», «Арсенал» встретится с «Анжи», а завершат день «Локомотив» и «Рубин».

    Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

    Динамо (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)

    10 мая, 14:00 мск

    Анжи (Махачкала) – Арсенал (Тула)

    10 мая, 16:30 мск

    Локомотив (Москва) – Рубин (Казань)

    10 мая, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Оренбург – Урал (Екатеринбург) – 2:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Ойеволе, 51; 1:1 – Сутормин, 72; 2:1 – Галаджан, 87; 2:2 – Погребняк, 90+6.

    Енисей (Красноярск) – Краснодар

    11 мая, 14:00 мск

    Ахмат (Грозный) – Крылья Советов (Самара)

    11 мая, 16:30 мск

    Спартак (Москва) – Уфа

    11 мая, 16:30 мск

    Зенит (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва)

    12 мая, 19:00 мск

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1135

      Obojaemiy 2 минуты назад

      Динамо примет Ростов, а не Урал!

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