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    Шоу – лучший игрок «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2018/19 по версии болельщиков

    Болельщики «Манчестер Юнайтед» признали защитника Люка Шоу лучшим игроком команды в сезоне-2018/19.

    23-летний футболист опередил Виктора Линделефа и Поля Погба.

    «Я чувствовал поддержку болельщиков даже в самые тяжелые моменты. Очень приятно, что они продолжают это делать, голосуя за меня. Горжусь, что стал обладателем этой награды», – сказал Шоу.

    • Кроме того, в голосовании среди игроков «МЮ» также выиграл Люк Шоу.
    • Защитник выступает за «Юнайтед» с 2014 года.

    Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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    Сегодня, 11:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +323

      KPCCSPB 17 минут назад

      А при Моуринью чуть из клуба не вышибли

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