Болельщики «Манчестер Юнайтед» признали защитника Люка Шоу лучшим игроком команды в сезоне-2018/19.

23-летний футболист опередил Виктора Линделефа и Поля Погба.

«Я чувствовал поддержку болельщиков даже в самые тяжелые моменты. Очень приятно, что они продолжают это делать, голосуя за меня. Горжусь, что стал обладателем этой награды», – сказал Шоу.