А при Моуринью чуть из клуба не вышибли
Болельщики «Манчестер Юнайтед» признали защитника Люка Шоу лучшим игроком команды в сезоне-2018/19.
23-летний футболист опередил Виктора Линделефа и Поля Погба.
«Я чувствовал поддержку болельщиков даже в самые тяжелые моменты. Очень приятно, что они продолжают это делать, голосуя за меня. Горжусь, что стал обладателем этой награды», – сказал Шоу.
- Кроме того, в голосовании среди игроков «МЮ» также выиграл Люк Шоу.
- Защитник выступает за «Юнайтед» с 2014 года.