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    Бикфалви, Эль Кабир и Панюков в составе «Урала» на матч против «Оренбург»

    «Оренбург» и «Урал» объявили стартовые составы на матч 28-го тура чемпионата России.

    «Оренбург»: Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Ойеволе, Сутормин, Попович, Мишкич, Алвеш, Деспотович.

    Запасные: Руденко, Кеняйкин, Козлов, Чиркин, Афонин, Маляров, Кулишев, Козлов, Чуканов, Галаджан.

    «Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Емельянов, Бикфалви, Майега, Эль Кабир, Араторе, Панюков.

    Запасные: Баклов, Данцев, Шанбиев, Динга, Ароян, Фидлер, Бавин, Катрич, Егорычев, Погребняк, Ильин.

    • «Оренбург» находится на 8 месте РПЛ с 36 очками.
    • «Урал» отстает от команды из Оренбурга на три очка.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +339

      Киркинитидец 3 минуты назад

      насрать мне на ваши плюсы и минусы!!! -- казадои...

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    • ...
      Рейтинг: +339

      Киркинитидец 7 минут назад

      оренбург! надери попу уралу... шоб кокошу не хотели...

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