Бикфалви, Эль Кабир и Панюков в составе «Урала» на матч против «Оренбург»

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«Оренбург» и «Урал» объявили стартовые составы на матч 28-го тура чемпионата России.
«Оренбург»: Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Ойеволе, Сутормин, Попович, Мишкич, Алвеш, Деспотович.
Запасные: Руденко, Кеняйкин, Козлов, Чиркин, Афонин, Маляров, Кулишев, Козлов, Чуканов, Галаджан.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Емельянов, Бикфалви, Майега, Эль Кабир, Араторе, Панюков.
Запасные: Баклов, Данцев, Шанбиев, Динга, Ароян, Фидлер, Бавин, Катрич, Егорычев, Погребняк, Ильин.
- «Оренбург» находится на 8 месте РПЛ с 36 очками.
- «Урал» отстает от команды из Оренбурга на три очка.