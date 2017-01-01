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    Сиригу и Ринкон едва не подрались на тренировке. Футболистов разняли одноклубники

    Голкипер «Торино» Сальваторе Сиригу и полузащитник Томас Ринкон сцепились на тренировке и едва не затеяли драку, развитие которой предотвратили партнеры.

    Во время тренировки «Торино» Сиригу и Ринкон спровоцировали конфликт и выдвинулись навстречу друг другу. Мгновенно к месту потенциальной драки стянулись и остальные представители команды, в том числе и главный тренер Вальтер Маццарри. Драки удалось избежать.

    «Для тех, кто не в курсе: Сальва и я провоцируем друг друга так каждую неделю, но это остается между нами. В этот раз кто-то снял нас на видео. Поскольку я не сыграю в матче (прим – против «Сассуоло») на этой неделе из-за дисквалификации, хотел каким-то образом участвовать в подготовке, повышая уровень адреналина и уровень внимания! Сальва и я – хорошие друзья, а это – просто работа», – написал Ринкон в инстаграме.

    • За три тура до конца чемпионата Италии «Торино» борется за место в Лиге Европы, занимая 7-е место.
    • Ринкон выступает за «Торино» с 2018 года, Сиригу – с 2017-го.

    Источник: Ilgiornale

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