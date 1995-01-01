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    «Челси» обыграл «Айнтрахт» по пенальти и сыграет в финале Лиги Европы

    Основное время ответного полуфинала Лиги Европы «Челси»«Айнтрахт» закончилось со счетом 1:1.

    Голы на счету полузащитника хозяев Рубена Лофтуса-Чика и форварда гостей Луки Йовича.

    Серию пенальти выиграла команда Маурицио Сарри со счетом 4:3. Вратарь Кепа Аррисабалага отразил удар полузащитника Пасьенсе. Решающий удар реализовал хавбек Эден Азар.

    В решающем матче команда встретится с «Арсеналом», который ранее прошел «Валенсию» (4:2; 7:3 по сумме). Игра состоится 29-го мая на Олимпийском стадионе в Баку.

    Лига Европы. Полуфинал. Ответный матч

    Челси (Англия) – Айнтрахт (Германия) – 1:1 (1:1; 0:0; 4:3 по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Лофтус-Чик, 29; 1:1 – Йович, 49.

    «Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Луис, Кристенсен (Дзаппакоста, 73), Палмери, Лофтус-Чик (Баркли, 86), Жоржиньо, Ковачич, Виллиан (Педро, 62), Жиру (Игуаин, 96), Азар.

    «Арсенал»: Трапп, да Коста, Абрахам, Хинтереггер, Фалетт, Хасебе, Роде (Де Гузман, 70), Ребич (Аллер, 90+3), Гачинович (Пасьенса, 118), Костич, Родич.

    Предупреждения: Ковачич, 52; Аспиликуэта, 82; Дзаппакоста, 120+1 – Фалет, 38; Роде, 40; Де Гузман, 90+1.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +168

      Вальдемар IV 14 минут назад

      челси сначала дважды из ворот вынесли, потом в серии отыгрались, айнтрахт просрал ментально победный матч

      0
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      Рейтинг: +211

      O-Z 31 минуту назад

      Сарри аут ты даже до физрука не дотягиваешь, твои замены феноменальны были. Мозг весь скурил уже старый пердун вали в свою италию серию Г. Не какой игры нет взяли бы пример с Ливерпуля или хотябы с Аякса. С выходом в финал!!! Фанат Челси.

      0
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      Рейтинг: +1

      Loko_m 1 час назад

      А ведь финал будет последним матчем Петра Чеха и он будет против Челси

      1
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      Рейтинг: +172

      jengais > Loko_m 1 час назад

      Это вообще жесть

      0
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      Рейтинг: +5596

      KLIM777 1 час назад

      Игрокам Айнтрахта только видимо 6-1 сосать от Байера. Так бить пенальти не на силу, а на точность. С Кепой такое не прокатывает.

      А так конечно неожиданно два финала будут превращены в Чемпионат Англии. Куйня полная.

      -1
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      Рейтинг: +126

      kliker 1 час назад

      Не всё ж радоваться. Иногда и Челси побеждает.

      0
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      Рейтинг: +725

      Sedoi_Goblin 1 час назад

      god save the queen!!! Пожалейте бабулю! Все британские команды в финалах ЕК!!! Нонсенс какой-то...

      6
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      Рейтинг: +1207

      Shaitan. 1 час назад

      Финал ЛЕ интереснее финала ЛЧ)

      1
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      ...
      Рейтинг: +725

      Sedoi_Goblin > Shaitan. 1 час назад

      Не факт.. Но один трофей в Лондон точно приедет!

      2
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      Рейтинг: +93

      SummerHAze 1 час назад

      наконец-то Сарри может нормальную сигарету выкурить))

      5
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      Рейтинг: +5596

      KLIM777 > SummerHAze 1 час назад

      В финале выкурит нормальную. Кожаную

      -1
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      Рейтинг: +5467

      Skull_Boy 1 час назад

      Кепа красавчик

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