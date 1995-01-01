«Челси» обыграл «Айнтрахт» по пенальти и сыграет в финале Лиги Европы

Основное время ответного полуфинала Лиги Европы «Челси» – «Айнтрахт» закончилось со счетом 1:1.

Голы на счету полузащитника хозяев Рубена Лофтуса-Чика и форварда гостей Луки Йовича.

Серию пенальти выиграла команда Маурицио Сарри со счетом 4:3. Вратарь Кепа Аррисабалага отразил удар полузащитника Пасьенсе. Решающий удар реализовал хавбек Эден Азар.

В решающем матче команда встретится с «Арсеналом», который ранее прошел «Валенсию» (4:2; 7:3 по сумме). Игра состоится 29-го мая на Олимпийском стадионе в Баку.

Лига Европы. Полуфинал. Ответный матч

Челси (Англия) – Айнтрахт (Германия) – 1:1 (1:1; 0:0; 4:3 по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Лофтус-Чик, 29; 1:1 – Йович, 49.

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Луис, Кристенсен (Дзаппакоста, 73), Палмери, Лофтус-Чик (Баркли, 86), Жоржиньо, Ковачич, Виллиан (Педро, 62), Жиру (Игуаин, 96), Азар.

«Арсенал»: Трапп, да Коста, Абрахам, Хинтереггер, Фалетт, Хасебе, Роде (Де Гузман, 70), Ребич (Аллер, 90+3), Гачинович (Пасьенса, 118), Костич, Родич.

Предупреждения: Ковачич, 52; Аспиликуэта, 82; Дзаппакоста, 120+1 – Фалет, 38; Роде, 40; Де Гузман, 90+1.

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