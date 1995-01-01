Гол Гамейро «Арсеналу» – десятый для француза в последних 12 домашних матчах Лиги Европы

«Валенсия» принимает «Арсенал» в ответном полуфинале Лиги Европы (1:1, 21-я минута).

На 11-й минуте счет открыл нападающий хозяев Кевин Гамейро. В последних 12-ти домашних матчах турнира француз поучаствовал в 11-ти голах – забил 10 и отдал одну результативную передачу.

Напомним, беспроигрышная серия испанского клуба в домашних матчах ЛЕ составляет 11 встреч. Команда выиграла последние восемь.

Спустя семь минут отличился форвард лондонского клуба Пьер-Эмерик Обамеянг.