Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    2 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    3 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?

    Вейналдум: «Клопп сказал, что я секретное оружие»

    Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум прокомментировал победу над «Барселоной» и выход в финал Лиги чемпионов (4:0, 0:3 – первый матч) в полуфинале Лиги чемпионов.

    «Это не объяснить словами. После первого матча нам было сложно даже разговаривать, а теперь мы выиграли 4:0. Большинство говорило, что нам не по силам сделать камбэк, но мы забили четыре и смогли это сделать.

    Это очень эмоционально. Мы верили с самого начала. Все верили – игроки и тренеры. Мы понимали, что это возможно.

    Обида на Клоппа? Честно говоря, я был очень зол, что тренер оставил меня в запасе. Он сказал, что я могу стать его секретным оружием. Я старался помочь команде и я безумно рад, что забил два гола», – сказал Вейналдум.

    • Вейналду заменил в перерыве Робертсона.
    • На 54-й минуте голландец забил, а спустя две минуты оформил дубль.

    «Злился из-за запаса, но Клопп сказал, что я секретное оружие». Вейналдум все рассказал

    Источник: Официальный сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:40
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +149

      dmzeus 31 минуту назад

      Еще одно доказательство, что тренер сам знает кто будет играть. И не хрен злиться, что тебя не поставили в основу. Сульшер вон был джокером всю жизнь и ничего) Сделал себе отличную карьеру, выиграл многое на клубном уровне

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      anjaneri 1 час назад

      Да, похоже Вайнодум, может стать звездой мирового уровня, если не почувствовал барсуков...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1201

      SarJr 1 час назад

      а секретным оружием барсы ( правда оружием самоуничтожения, но не важно, главное что оружием) был привоз себе моментов и голов от каждого второго своего игрока)))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    69922
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru