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    Автобус «Барселоны» забыл Месси после матча в Ливерпуле

    После матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль»«Барселона» (4:0), автобус каталонской уехал с территории «Энфилда» без капитана Лионеля Месси.

    Аргентинцу пришлось пройти после матча допинг-тест.

    Проверка заняла так много времени, что клубный автобус уехал без Месси в аэропорт.

    Лионель последним прошел мимо микс-зоны, но ничего не сказал. Впоследствии футболиста лично доставили до места сборы команды и он отправился в Испанию на одном лайнере, что и его одноклубники.

    А-А-А-А-А! Ориги выбил «Барсу», а вы над ним смеялись

    Источник: Metro.co.uk

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    Сегодня, 11:13
    Комментарии2
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      Рейтинг: +19

      KingofPiemont 3 минуты назад

      Я думал его ещё в Барселоне забыли)) А он оказывается играл)

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      Рейтинг: +5078

      mihail200606 6 минут назад

      Бл.., так забыли или уехал, потому что он тест сдавал?
      Можно нормально писать..

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