Автобус «Барселоны» забыл Месси после матча в Ливерпуле

После матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Барселона» (4:0), автобус каталонской уехал с территории «Энфилда» без капитана Лионеля Месси.

Аргентинцу пришлось пройти после матча допинг-тест.

Проверка заняла так много времени, что клубный автобус уехал без Месси в аэропорт.

Лионель последним прошел мимо микс-зоны, но ничего не сказал. Впоследствии футболиста лично доставили до места сборы команды и он отправился в Испанию на одном лайнере, что и его одноклубники.

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