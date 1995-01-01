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    Селюк: «Краснодар» не хочет продлевать Каборе из-за возраста, но подписывает 30-летнего Фьолусона. Это для осваивания денег из бюджета?»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Шарля Каборе выразил недоумение, что клуб отказывается продлевать соглашение с 31-летним футболистом из-за его возраста, но в то же время покупает почти его ровесника Йона Гудни Фьолусона и заключает с ним длительный контракт.

    «Просто интересно со спортивной точки зрения: с Каборе, которому только исполнилось 31, «Краснодар» не продлевает контракт из-за возраста. И в это же время подписывает на три года Фьолусона, которому 30 лет. Вопрос: это для осваивания денег из бюджета?» – написал Селюк в твиттере.

    • Исландский защитник перешел в краснодарский клуб летом 2018 года из «Норрчепинга» за 600 тысяч евро, заключив трехлетний договор.
    • Каборе выступает за черно-зеленых с 2015 года. В этом сезоне буркиниец провел за «Краснодар» 34 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
    • Контракт Каборе истекает 30 июня.

    Источник: Твиттер Дмитрия Селюка

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    Сегодня, 12:17
    Комментарии6
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      Рейтинг: +8494

      vladimir-7 7 секунд назад

      Может быть все дело в зарплате этих игроков, а не в возрасте? А может
      быть Каборе стал капризничать и требует большего внимания к себе?

      0
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      Рейтинг: +145

      Вальдемар IV 35 минут назад

      ну если даже фьолсон лавочник лучше последние матчи играет чем удаляемый через игру каборе, то как говорится зачем платить больше, пусть теперь деньги федуна осваивает или куда ты там его сватал

      0
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      Рейтинг: +637

      lejnin 53 минуты назад

      В скором времени из уст Селюка: "Это всё потому что он чёрный??"...потому как вариант с бюджетными деньгами для Краснодара не прокатил ))))

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      Рейтинг: +108

      Boeung777 1 час назад

      Из какого такого бюджета? Селюк уже бредит из-за своей гениальности

      0
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      Рейтинг: +63

      Игорь В 1 час назад

      А из бюджета Галицкий вроде ничего не получает

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2367

      arzamas 1 час назад

      Это потому, что Фьолусону действительно 30 лет. А сколько на самом деле лет Каборе одному Богу известно.)

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