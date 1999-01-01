«Ливерпуль» выиграл у «Ньюкасла» только один из семи последних матчей в АПЛ на его поле

Сегодня, 4 мая, состоится встреча 37-го тура АПЛ «Ньюкасл» – «Ливерпуль».

Мерсисайдцы выиграли у черно-белых на их только один из семи последних матчей в Премьер-лиге [со счетом 6:0 в апреле 2013 года], потерпев при этом четыре поражения и дважды сыграв вничью.