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    «Ливерпуль» выиграл у «Ньюкасла» только один из семи последних матчей в АПЛ на его поле

    Сегодня, 4 мая, состоится встреча 37-го тура АПЛ «Ньюкасл»«Ливерпуль».

    Мерсисайдцы выиграли у черно-белых на их только один из семи последних матчей в Премьер-лиге [со счетом 6:0 в апреле 2013 года], потерпев при этом четыре поражения и дважды сыграв вничью.

    • В турнирной таблице команда Юргена Клоппа занимает второе место и отстает от «Манчестер Сити» на одно очко.
    • Матч «Ньюкасл» – «Ливерпуль» начнется в 21:45 по московскому времени.
    • В последний раз красные побеждали в чемпионате Англии в сезоне-1989/90.

    Источник: Твиттер АПЛ

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