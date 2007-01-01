РПЛ. «Рубин» обыграл «Оренбург», «Енисей» в большинстве одержал волевую победу над «Анжи»

Состоялись первые матчи 27 тура РПЛ. «Енисей» дома в большинстве переиграл «Анжи», хотя и пропустил первым. В Казани «Рубин» победил «Оренбург». Это первая виктория для волжан за последние восемь встреч РПЛ.

Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва)

4 мая, 14:00 по Москве

Текстовая онлайн-трансляция

Ахмат (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург)

4 мая, 16:30 по Москве

Текстовая онлайн-трансляция

Арсенал (Тула) – Локомотив (Москва)

4 мая, 19:00 по Москве

Текстовая онлайн-трансляция

Крылья Советов (Самара) – Уфа

5 мая, 14:00 по Москве

ЦСКА (Москва) – Динамо (Москва)

5 мая, 16:30 по Москве

Текстовая онлайн-трансляция

Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар

5 мая, 19:00 по Москве

Текстовая онлайн-трансляция

Енисей (Красноярск) – Анжи (Махачкала) – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Долгов, 35; 1:1 – Соболев, 63; 2:1 – Соболев, 66; 3:1 – Огуде, 82.

Удаления: нет – Гиголаев, 58 (вторая ж.к.).

Рубин (Казань) – Оренбург – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Сиваков (в свои ворота), 35; 2:0 – Полоз (с пенальти), 77.

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