Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    2 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    3 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?

    РПЛ. «Рубин» обыграл «Оренбург», «Енисей» в большинстве одержал волевую победу над «Анжи»

    Состоялись первые матчи 27 тура РПЛ. «Енисей» дома в большинстве переиграл «Анжи», хотя и пропустил первым. В Казани «Рубин» победил «Оренбург». Это первая виктория для волжан за последние восемь встреч РПЛ.

    Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва)

    4 мая, 14:00 по Москве

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ахмат (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург)

    4 мая, 16:30 по Москве

    Текстовая онлайн-трансляция

    Арсенал (Тула) – Локомотив (Москва)

    4 мая, 19:00 по Москве

    Текстовая онлайн-трансляция

    Крылья Советов (Самара) – Уфа

    5 мая, 14:00 по Москве

    ЦСКА (Москва) – Динамо (Москва)

    5 мая, 16:30 по Москве

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар

    5 мая, 19:00 по Москве

    Текстовая онлайн-трансляция

    Енисей (Красноярск) – Анжи (Махачкала) – 3:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Долгов, 35; 1:1 – Соболев, 63; 2:1 – Соболев, 66; 3:1 – Огуде, 82.

    Удаления: нет – Гиголаев, 58 (вторая ж.к.).

    Рубин (Казань) – Оренбург – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Сиваков (в свои ворота), 35; 2:0 – Полоз (с пенальти), 77.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:15
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    69550
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru