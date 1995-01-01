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    Комментатор Керимов: «Жоаозиньо летом перейдет в «Фенербахче»

    Комментатор «Матч ТВ» Эльвин Керимов поделился информацией о возможном переходе форварда «Динамо» Жоаозиньо в турецкий «Фенербахче».

    «Агент Жоаозиньо Леонардо Корначини прилетел в Стамбул и договорился с «Фенербахче». В Турции говорят, что бразилец отказался продлевать контракт с «Динамо» и уже летом перейдет в стамбульский клуб», – написал Керимов в твиттере.

    • Летом 2018-го Жоаозиньо на правах свободного агента перешел из «Краснодара» в «Динамо».
    • Контракт форварда с московским клубом истекает по завершению чемпионата России.

    Источник: Твиттер Эльвина Керимова

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