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    Врач «Порту»: «Возвращение Касильяса на поле будет зависеть он множества факторов»

    Врач «Порту» Нельсон Пулга рассказал, сможет ли голкипер команды Икер Касильяс продолжить выступления после перенесенных проблем с сердцем.

    В среду, 1 мая, у испанца на тренировке случился инфаркт миокарда. Он был доставлен в больницу, где ему была сделана операция. Сейчас жизни футболиста ничего не угрожает.

    20 мая Касильясу исполнится 38 лет.

    «Это будет зависеть от многих факторов: от принимаемых лекарств, от того, как он будет держаться не только в состоянии покоя, но и в состоянии стресса и во время физических упражнений, необходимых для его работы, и от его собственной решимости продолжать играть.

    Только после спокойного обдумывания этих факторов и множества обсуждений будет принято решение, хочет ли он продолжать карьеру», – сказал Пулга.

    • Касильяс перешел в португальский клуб из «Реала» в 2015 году.
    • В текущем сезоне вратарь провел за «Порту» 42 матча (19 – на ноль) и пропустил 35 голов.
    • Испанец – пятикратный чемпион Испании, трехкратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Португалии, чемпион мира и двукратный чемпион Европы.

    Источник: El Pais

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