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    «Еврофутбол»: ЦСКА может продать Фернандеса в случае непопадания в Лигу чемпионов

    Защитник Марио Фернандес может покинуть ЦСКА во время летнего трансферного окна, сообщает «Еврофутбол».

    По информации источника, руководство армейского клуба готово рассмотреть предложения о продаже 28-летнего футболиста в случае непопадания в Лигу чемпионов.

    При этом ЦСКА не намерен отпускать натурализованного бразильца в другие команды РПЛ, чтобы не усиливать конкурентов. Таким образом, «Зенит», предложивший 20 миллионов евро за игрока, не сможет рассчитывать на его подписание.

    Фернандес может перейти в один из клубов топ-5 лиг Европы. Основным претендентом на него считается «Рома».

    • Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года.
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 26 миллионов евро.
    • Столичная команда по итогам 26 туров занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
    • Отставание от третьей позиции, дающей право сыграть в квалификации ЛЧ, составляет два очка.

    Источник: «Еврофутбол»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2358

      serppion 31 минуту назад

      Бомжи первыми придут, пятое колесо вторым прикатит, коням реально третье место светит. Быков не рассматриваю, дюже нестабильны. Не уверен, что спартачи даже за пятое место зацепятся. Жалко Фернандеса продавать, в ЛЧ самим бы пригодился. Это получится как Спартак без Промеса.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2091

      Гиви Эрудитошвили 1 час назад

      Чемпионаты Испании и Италии для Марио подойдут, как и ЦСКА вырученные за него деньги.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17007

      Боцман59rus 2 часа назад

      а труба у болотных не лопнет?

      1
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