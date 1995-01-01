«Еврофутбол»: ЦСКА может продать Фернандеса в случае непопадания в Лигу чемпионов

Защитник Марио Фернандес может покинуть ЦСКА во время летнего трансферного окна, сообщает «Еврофутбол».

По информации источника, руководство армейского клуба готово рассмотреть предложения о продаже 28-летнего футболиста в случае непопадания в Лигу чемпионов.

При этом ЦСКА не намерен отпускать натурализованного бразильца в другие команды РПЛ, чтобы не усиливать конкурентов. Таким образом, «Зенит», предложивший 20 миллионов евро за игрока, не сможет рассчитывать на его подписание.

Фернандес может перейти в один из клубов топ-5 лиг Европы. Основным претендентом на него считается «Рома».