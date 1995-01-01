«Еврофутбол»: ЦСКА может продать Фернандеса в случае непопадания в Лигу чемпионов

Бомжи первыми придут, пятое колесо вторым прикатит, коням реально третье место светит. Быков не рассматриваю, дюже нестабильны. Не уверен, что спартачи даже за пятое место зацепятся. Жалко Фернандеса продавать, в ЛЧ самим бы пригодился. Это получится как Спартак без Промеса.
Защитник Марио Фернандес может покинуть ЦСКА во время летнего трансферного окна, сообщает «Еврофутбол».
По информации источника, руководство армейского клуба готово рассмотреть предложения о продаже 28-летнего футболиста в случае непопадания в Лигу чемпионов.
При этом ЦСКА не намерен отпускать натурализованного бразильца в другие команды РПЛ, чтобы не усиливать конкурентов. Таким образом, «Зенит», предложивший 20 миллионов евро за игрока, не сможет рассчитывать на его подписание.
Фернандес может перейти в один из клубов топ-5 лиг Европы. Основным претендентом на него считается «Рома».
- Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 26 миллионов евро.
- Столичная команда по итогам 26 туров занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
- Отставание от третьей позиции, дающей право сыграть в квалификации ЛЧ, составляет два очка.