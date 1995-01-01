Главные новости дня. Касильяс перенес инфаркт, «Динамо» объявило об уходе Широкова

Журналист Il Giornale: «Ювентус» ведет переговоры с Гвардиолой. Все может решиться в конце мая или в начале июня».

Tuttomercatoweb: «Ювентус» предложил Икарди зарплату 8,5 миллиона в год.

Болельщики «Ливерпуля» в Барселоне толкали местных жителей в фонтан и избили работников отеля.

«Динамо» объявило об уходе Широкова.

Кикнадзе – о возможном трансфере Смолова: «Сообщим, когда совершим сделки».

Касильяс перенес инфаркт на тренировке «Порту».

Гаттузо закроет «Милан» на базе на 5 дней из-за опоздания Бакайоко на тренировку.

Рэмзи больше не сыграет за «Арсенал» из-за травмы. Летом он перейдет в «Ювентус».