Главные новости дня. Касильяс перенес инфаркт, «Динамо» объявило об уходе Широкова

Журналист Il Giornale: «Ювентус» ведет переговоры с Гвардиолой. Все может решиться в конце мая или в начале июня».
Tuttomercatoweb: «Ювентус» предложил Икарди зарплату 8,5 миллиона в год.
Болельщики «Ливерпуля» в Барселоне толкали местных жителей в фонтан и избили работников отеля.
«Динамо» объявило об уходе Широкова.
Кикнадзе – о возможном трансфере Смолова: «Сообщим, когда совершим сделки».
Касильяс перенес инфаркт на тренировке «Порту».
Гаттузо закроет «Милан» на базе на 5 дней из-за опоздания Бакайоко на тренировку.
Рэмзи больше не сыграет за «Арсенал» из-за травмы. Летом он перейдет в «Ювентус».