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    AS: Эриксен договорился о контракте с «Реалом». Датчанин будет зарабатывать более 4 миллиона в год

    Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен близок к переходу в «Реал».

    По информации AS, 27-летний футболист согласовал с мадридцами личный контракт. Его зарплата превысит 4 миллиона евро в год [столько игрок зарабатывает в «Тоттенхэме»].

    Клуб уже начали переговоры по трансферу датчанина. Ранее сообщалось, что лондонцы хотят получить за хавбека 150 миллионов евро.

    • Контракт Эриксена с «Тоттенхэмом» истекает в 2020 году.
    • В этом сезоне полузащитник провел на клубном уровне 47 матчей, записав на свой счет девять голов и 17 результативных передач.

    Источник: AS

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    Сегодня, 15:15
    Комментарии4
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      Рейтинг: +611

      loko-the_best 2 минуты назад

      Эриксен, Азар, Погба, Мбаппе и Неймар пусть все вместе переходят в Реал

      0
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      Рейтинг: +184

      Konb48 49 минут назад

      Название статьи "AS: Эриксен договорился о контракте с «Реалом». Датчанин будет зарабатывать более 4 миллиона в год". Теперь вопрос. Вы где авторов берете? Что у них в школе по русскому языку было?
      ...Зарабатывать более 4 миллиона в год, началька...
      Почти каждый день такая фигня на сайте.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +7741

      DeStar 1 час назад

      Чет мало, да и утка. Он слишком дорогой. Конечно игрок хороший. Но .. может все же лучше ндомбеле?

      0
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      Рейтинг: +342

      Hala Madrid > DeStar 27 минут назад

      Эриксен очень хорош, да и разные они с Ндомбеле. Нужен не только разрушитель, но и созидатель

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