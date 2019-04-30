Gazzetta dello Sport: Конте хочет тренировать «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте хочет вернуться в АПЛ.
Как сообщает Metro со ссылкой на Gazzetta dello Sport, приоритет специалиста состоит в том, чтобы возглавить «Манчестер Юнайтед». По мнению итальянца, работа в «МЮ» является для него самым интересным из доступных вариантов.
Ранее СМИ писали об интересе к тренеру со стороны «Ромы», «Интера» и «Ювентуса».
- Конте возглавлял «Челси» с 2016-го по 2018 и стал с ним чемпионом Англии.
- «Юнайтед» после 36-ти туров занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от зоны Лиги чемпионов на три очка.