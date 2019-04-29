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    «Лион» назвал «Реалу» цену на Н’Домбеле

    Сегодня СМИ сообщили, что «Реал» провел переговоры с представителями полузащитника «Лиона» Танги Н’домбеле.

    По информации AS, агенты 22-летнего футболиста сообщили мадридцам, что стоимость француза составляет 100 миллионов евро. Тем не менее, источники, близкие к хавбеку, полагают, что это лишь начальная цена, которая может быть снижена до 70-80 миллионов. Ранее сообщалось, что испанский клуб готов заплатить за Н’домбеле эту сумму.

    • Контракт полузащитника с «Лионом» рассчитан до июня 2023 года.
    • В этом сезоне Н’домбеле провел на клубном уровне 44 встречи, отметившись двумя голами и семью результативными передачами.

    Источник: AS

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