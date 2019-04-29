«Лион» назвал «Реалу» цену на Н’Домбеле

Сегодня СМИ сообщили, что «Реал» провел переговоры с представителями полузащитника «Лиона» Танги Н’домбеле.
По информации AS, агенты 22-летнего футболиста сообщили мадридцам, что стоимость француза составляет 100 миллионов евро. Тем не менее, источники, близкие к хавбеку, полагают, что это лишь начальная цена, которая может быть снижена до 70-80 миллионов. Ранее сообщалось, что испанский клуб готов заплатить за Н’домбеле эту сумму.
- Контракт полузащитника с «Лионом» рассчитан до июня 2023 года.
- В этом сезоне Н’домбеле провел на клубном уровне 44 встречи, отметившись двумя голами и семью результативными передачами.