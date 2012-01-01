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    GFFN: Тухель уверен, что его уволят из «ПСЖ». Тренер отклонил предложения «Баварии» и «Челси»

    Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель планирует подготовку к новому сезону.

    Как сообщает Get Football French News со ссылкой на L'Equipe, специалист уверен, что его уволят, несмотря на неудачное выступление в Лиге чемпионов [вылет в 1/8 финала от «Манчестер Юнайтед»], Кубке Франции [поражения в финале от «Ренна»] и Кубке лиги [проигрыш «Генгаму» на стадии четвертьфинала].

    Утверждается, что в марте немец заключил с парижанами новый контракт до июня 2021 года с зарплатой 7,5 миллиона евро за сезон, о котором еще не было объявлено официально.

    По информации источника, Тухель уверен в своем будущем в «ПСЖ», поэтому отклонил предложения от «Баварии» и «Челси».

    Специалист возглавляет французский клуб с лета 2018 года. В этом сезоне «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции.

    Источник: Get Football French News

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    Сегодня, 13:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7734

      DeStar 5 минут назад

      Ну на самом то деле, он скорее облажался. выиграв всего 1 ! внутренний трофей из 3 с такой командой.. Без тренера меньше бы не выиграли уж точно..

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