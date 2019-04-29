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    Игроки «Спартака» отказались от общения с прессой после матча с «Рубином»

    Футболисты «Спартака» не стали общаться с журналистами по окончании матча 26-го тура чемпионата России с «Рубином».

    Делегат встречи зафиксировал факт отказа игроков московской команды от общения с прессой.

    «Спартак» сыграл с «Рубином» вничью со счетом 1:1. Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от ЦСКА на четыре балла за четыре тура до конца сезона.

    «Спартак» установил антирекорд посещаемости этого сезона в матче с «Рубином»

    Источник: «Р-Спорт»

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    29.04.2019 23:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5506

      Eddyson 27 минут назад

      Ну тогда уж выложите хотя бы фото, где вы все в футболках с № 8. Ведь именно так вы выглядели на поле сегодня.

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