Игроки «Спартака» отказались от общения с прессой после матча с «Рубином»

Футболисты «Спартака» не стали общаться с журналистами по окончании матча 26-го тура чемпионата России с «Рубином».

Делегат встречи зафиксировал факт отказа игроков московской команды от общения с прессой.

«Спартак» сыграл с «Рубином» вничью со счетом 1:1. Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от ЦСКА на четыре балла за четыре тура до конца сезона.

«Спартак» установил антирекорд посещаемости этого сезона в матче с «Рубином»