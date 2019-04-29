Главные новости дня. Широков ушeл из «Динамо», экс-врач «Спартака» стал советником Федуна

Широков покинул пост заместителя генерального директора «Динамо».

L'Equipe: Тухель теряет контроль над игроками «ПСЖ».

Червиченко: «Судьи много помогают «Локомотиву». Потом такая команда позорит российский футбол в ЛЧ».

Неймар: «Хотел бы сыграть вместе с Азаром. Он особенный футболист».

Тульский «Арсенал» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 9 матчей.

Тихонов: «Крылья Советов» погасили долг не до конца. Понимания по срокам выплаты остатка нет».

Кононов – об уходе Глушакова: «Не знаю, откуда такая информация. У нас команду никто не покидает».

Экс-врач «Спартака» стал советником Федуна и административным директором клуба.

Ван Дейк – уникум. Он пасует как полузащитник, бегает быстрее Салаха и не ошибается