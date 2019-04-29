Кононов: «Спартак» терял мяч там, где не стоило. На эмоциях спешили вперед»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подвел итог ничьей с «Рубином» (1:1) в 26-м туре чемпионата России.

«Не думаю, что мы во втором тайме перестали владеть мячом Может, количество владения уменьшили. «Рубин» также хотел отыграться. У нас были хорошие моменты, где-то 50 на 50 игра была.

У нас не было плана играть на контратаках, «Рубин» достаточно активно играл, они где-то выровняли игру.

Не получилось забивать, не получилось с выходом игроков атаки. Плюс были трудности в том, что мы теряли мяч там, где не стоило. На эмоциях спешили вперед», – сказал Кононов.