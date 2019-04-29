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    Кононов: «Спартак» терял мяч там, где не стоило. На эмоциях спешили вперед»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подвел итог ничьей с «Рубином» (1:1) в 26-м туре чемпионата России.

    «Не думаю, что мы во втором тайме перестали владеть мячом Может, количество владения уменьшили. «Рубин» также хотел отыграться. У нас были хорошие моменты, где-то 50 на 50 игра была.

    У нас не было плана играть на контратаках, «Рубин» достаточно активно играл, они где-то выровняли игру.

    Не получилось забивать, не получилось с выходом игроков атаки. Плюс были трудности в том, что мы теряли мяч там, где не стоило. На эмоциях спешили вперед», – сказал Кононов.

    • Красно-белые пропустили на 87 минуте от защитника Егора Сорокина.
    • Команда вернулась на 5 место в таблице. Отрыв от «Арсенала» – 1 очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.04.2019 22:02
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2259

      Сармат Ростов 1 час назад

      Интересно, кто ж это там 'спешил' ???
      По-моему, никто никуда не торопился...
      Как впрочем, в нескольких последних играх...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +597

      Пестрый 1 час назад

      Сразу говорил что этот Кононов- курский соловей птица мелкая и в хозяйстве бесполезная) много чириканья и свиста по ушам, а дела ноль)) и что самое смешное и не будет ни чего! А федуну похоже нравится слушать этого "соловья")

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14597

      VVM1964 1 час назад

      " У нас не было плана играть " - вот в таком урезанном варианте эта фраза более отражает истину (((

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3663

      Старикан 1 час назад

      Честно говоря, слабо верится в светлое будущее с этим тренером...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4261

      _Marqella_ 1 час назад

      А почему сегодня были пустые трибуны???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19151

      gol_kak_sokol > _Marqella_ 1 час назад

      Люди ходят болеть за команду, а команды нет.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5506

      Eddyson > _Marqella_ 1 час назад

      "Из-за подготовки парада тяжело добираться и понедельник. Ну и поражение от Арсенала чуть-чуть", - Жора Черданцев.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4261

      _Marqella_ > Eddyson 1 час назад

      понятно...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19151

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Лебедь, рак и щука (и поросята под ногами). Состав в команде очень разношерстный, и у тренера не получается подобрать стиль игры под игроков либо игроков под стиль игры. Назрели кардинальные изменения.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5506

      Eddyson 1 час назад

      Выиграл кубок матчтв, вылетел из ЛЕ, вылетел из кубка России, вылетел из борьбы за чемпионство, может вполне пролететь мимо ЛЧ и ЛЕ. Вот это, называется, поработал! А так красиво пел, и с ветеранами встречался, и ОИРу божился спартаковский футбол поставить. И это всё о нем: Олег Кононов.

      6
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      ...
      Рейтинг: +487

      vladimir63 > Eddyson 1 час назад

      а с такой игрой нужна ЛЧ или ЛЕ ???!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5506

      Eddyson > vladimir63 1 час назад

      Смотря с чьей стороны смотреть. Вот федуну и игра нравится и ЛЧ с ЛЕ брать давно готов.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4425

      prezent2017 1 час назад

      Вот чего не увидел, так эмоций. И комбинационной игры. У Курбана пацаны играли куда комбинационнее, просто опыта не хватило.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1316

      VSt 1 час назад

      Верим и ждем. Сколько-то еще надо времени и матчей, чтобы поставить игру или понять, что игры не получится.
      Очень ждем.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +16957

      oyabun 1 час назад

      Не получилось то, не получилось сё.. Какой то детский лепет. Разве не тренер отвечает, за то что игра в целом "не получается"?

      8
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