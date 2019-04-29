Де Йонг: «Не думаю, что в «Барселоне» сразу стану игроком стартового состава»

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг поделился мнением о переходе в «Барселону», который состоится в июле.

«Не думаю, что в «Барселоне» сразу стану игроком стартового состава.

Буду скучать по всему, что связано с «Аяксом». Я наслаждался каждым своим моментом здесь. Это замечательный клуб с особым отношением к молодым игрокам.

Мне жалко уходить, но в то же время я буду очень рад стать игроком «Барселоны», – цитирует 21-летнего голландца Marca.