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    Де Йонг: «Не думаю, что в «Барселоне» сразу стану игроком стартового состава»

    Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг поделился мнением о переходе в «Барселону», который состоится в июле.

    «Не думаю, что в «Барселоне» сразу стану игроком стартового состава.

    Буду скучать по всему, что связано с «Аяксом». Я наслаждался каждым своим моментом здесь. Это замечательный клуб с особым отношением к молодым игрокам.

    Мне жалко уходить, но в то же время я буду очень рад стать игроком «Барселоны», – цитирует 21-летнего голландца Marca.

    • Трансфер стоимость 75 миллионов евро состоялся в июле.
    • В текущем сезоне воспитанник амстердамцев забил 4 гола и отдал 3 ассиста в 47 играх всех турниров.
    • Команда Эрика тен Хага вышла в 1/2 финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Тоттенхэмом». Матчи состоятся 30 апреля и 8 мая.

    Источник: Marca

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