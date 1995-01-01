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    Экс-спартаковец Робсон: «Как же здорово мы в России развлекались!»

    Бывший нападающий «Спартака» Луис Робсон вспомнил времена, когда жил в России. Москвичи практиковали командные выезды на шашлыки.

    — Вы почти пять лет провели в России, выступая за «Спартак». Доводилось гулять под шашлычок с одноклубниками?

    — Естественно! По правде говоря, сами мы шашлык не делали, но ездили в места, где его неплохо готовят. Как же здорово мы развлекались!

    — В Москве или поближе к спартаковской базе в Тарасовке?

    — Чаще всего в Сокольниках. По весне, когда становилось тепло, мы там нередко собирались побаловаться шашлычком. Хорошо помню, что с удовольствием посещали шашлычные во время зимних сборов в Турции. Еще жареное мясо нам подавали в Армении — уже и не вспомню, по какому случаю «Спартак» туда летал.

    • Робсон играл в «Спартаке» с 1997 по 2001 год (102 матча в чемпионате России, 32 гола).
    • Затем он перешел во французский «Лорьян».
    • В России игрок пять раз стал чемпионом страны.

    Источник: Sportbox

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +19125

      gol_kak_sokol 1 час назад

      А как уж развлекались те, кто за вас откаты получил !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4191

      piligrim1986 1 час назад

      максимка)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13416

      shinnik > piligrim1986 1 час назад

      Вот по кому самые тёплые воспоминания...)

      1
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      Рейтинг: +3029

      порт 1 час назад

      Шашлык из баранины?

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