Экс-спартаковец Робсон: «Как же здорово мы в России развлекались!»

Бывший нападающий «Спартака» Луис Робсон вспомнил времена, когда жил в России. Москвичи практиковали командные выезды на шашлыки.

— Вы почти пять лет провели в России, выступая за «Спартак». Доводилось гулять под шашлычок с одноклубниками?

— Естественно! По правде говоря, сами мы шашлык не делали, но ездили в места, где его неплохо готовят. Как же здорово мы развлекались!

— В Москве или поближе к спартаковской базе в Тарасовке?

— Чаще всего в Сокольниках. По весне, когда становилось тепло, мы там нередко собирались побаловаться шашлычком. Хорошо помню, что с удовольствием посещали шашлычные во время зимних сборов в Турции. Еще жареное мясо нам подавали в Армении — уже и не вспомню, по какому случаю «Спартак» туда летал.