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    «Барселона» опубликовала видео празднования победы в Примере

    «Барселона» оформила очередной титул чемпиона Испании. Каталонцы вяли трофей второй год подряд.

    За последние 29 сезонов команда взяла 16 чемпионатов – это больше любого другого испанского клуба. После игры с «Леванте» (1:0) пресс-служба «Барселоны» опубликовала видео празднования титула.

    • «Барселона» продолжает борьбу за победу в Лиге чемпионов.
    • Соперник по полуфиналу – «Ливерпуль».
    • Последний раз каталонцы брали еврокубок в сезоне-2014/15.

    «Барселона» – чемпион Испании. За этим много интересных фактов

    Источник: Твиттер «Барселоны»

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    Сегодня, 08:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6322

      Cules2013 6 минут назад

      Молодцы мужики! Так держать! Впереди ещё ЛЧ и Кубок!

      0
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      Рейтинг: +3448

      vladik12 2 часа назад

      Футбольное счастье.

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