«Барселона» опубликовала видео празднования победы в Примере

«Барселона» оформила очередной титул чемпиона Испании. Каталонцы вяли трофей второй год подряд.

За последние 29 сезонов команда взяла 16 чемпионатов – это больше любого другого испанского клуба. После игры с «Леванте» (1:0) пресс-служба «Барселоны» опубликовала видео празднования титула.

«Барселона» продолжает борьбу за победу в Лиге чемпионов.

Соперник по полуфиналу – «Ливерпуль».

Последний раз каталонцы брали еврокубок в сезоне-2014/15.

twit text — FC Barcelona (@FCBarcelona) 27 апреля 2019 г.

twit text — FC Barcelona (@FCBarcelona) 27 апреля 2019 г.

twit text — FC Barcelona (@FCBarcelona) 27 апреля 2019 г.

«Барселона» – чемпион Испании. За этим много интересных фактов