«Барселона» опубликовала видео празднования победы в Примере

Молодцы мужики! Так держать! Впереди ещё ЛЧ и Кубок!
«Барселона» оформила очередной титул чемпиона Испании. Каталонцы вяли трофей второй год подряд.
За последние 29 сезонов команда взяла 16 чемпионатов – это больше любого другого испанского клуба. После игры с «Леванте» (1:0) пресс-служба «Барселоны» опубликовала видео празднования титула.
- «Барселона» продолжает борьбу за победу в Лиге чемпионов.
- Соперник по полуфиналу – «Ливерпуль».
- Последний раз каталонцы брали еврокубок в сезоне-2014/15.
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— FC Barcelona (@FCBarcelona) 27 апреля 2019 г.
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— FC Barcelona (@FCBarcelona) 27 апреля 2019 г.
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— FC Barcelona (@FCBarcelona) 27 апреля 2019 г.
«Барселона» – чемпион Испании. За этим много интересных фактов