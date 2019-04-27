Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    2 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?

    Вальверде – после победы в Примере: «Еще у нас матч в среду, нужно быть в форме»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал досрочную победу в чемпионате Испании.

    «Выиграть титул досрочно и с отрывом – это то, что сложно сделать. Вдобавок еще и второй титул подряд. Мы счастливы. Мы гордимся тем, что видим людей, которые наслаждаются моментом.

    Было ясно, что Месси должен играть. У нас еще матч в среду, и нужно быть в форме. Я знал, что он может сыграть половину матча. Он вышел и забил, потому что он всегда это делает», – сказа Вальверде.

    • В среду «Барселона» сыграет в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
    • «Барселона» победила в Примере за три тура до окончания чемпионата.

    «Барселона» – чемпион Испании. За этим много интересных фактов

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:32
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    zigbert
    68163
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru