Василий Конов: «В «Спартаке» на полном серьезе обсуждали/ют возвращение Карреры. Возможно, это вброс»

Братан,ты давай посерьёзнее отнесись к возможным новостям из стана этой команды! Тут и так коллективный синдром "Женщина на грани нервного срыва".
Василий Конов, главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала», сообщил в своем телеграм-канале о возможной смене главного тренера «Спартака». Сейчас команду возглавляет Олег Кононов.
«Не верю в это от слова совсем, но сразу с нескольких сторон прилетело о том, что в «Спартаке» на полном серьезе обсуждали/ют возвращение Массимо. Возможно, что просто агентские игры или вброс, но разговоры такие идут. Это будет очень странно, если вдруг, скорее шаг в сторону болельщиков без просчитывания перспектив», – написал Конов.
- Каррера покинул «Спартак» в октябре прошлого года.
- Под его руководством московский клуб в 2017 году стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.
- Агент Марко Трабукки сказал, что Каррера не против возвращения в «Спартак».