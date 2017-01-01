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    Василий Конов: «В «Спартаке» на полном серьезе обсуждали/ют возвращение Карреры. Возможно, это вброс»

    Василий Конов, главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала», сообщил в своем телеграм-канале о возможной смене главного тренера «Спартака». Сейчас команду возглавляет Олег Кононов.

    «Не верю в это от слова совсем, но сразу с нескольких сторон прилетело о том, что в «Спартаке» на полном серьезе обсуждали/ют возвращение Массимо. Возможно, что просто агентские игры или вброс, но разговоры такие идут. Это будет очень странно, если вдруг, скорее шаг в сторону болельщиков без просчитывания перспектив», – написал Конов.

    • Каррера покинул «Спартак» в октябре прошлого года.
    • Под его руководством московский клуб в 2017 году стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.
    • Агент Марко Трабукки сказал, что Каррера не против возвращения в «Спартак».

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 21:36
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3341

      Агасфер 27 минут назад

      Братан,ты давай посерьёзнее отнесись к возможным новостям из стана этой команды! Тут и так коллективный синдром "Женщина на грани нервного срыва".

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      Рейтинг: +19123

      gol_kak_sokol 54 минуты назад

      Возможно это "на полном серьезе" вброс. Трабукка ни как не успокоится, а журналюги хавают.

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