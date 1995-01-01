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    20 сухих матчей Алиссона за сезон в АПЛ – на 4 меньше, чем у рекордсмена Чеха

    «Ливерпуль» обыграл «Хаддерсфилд» со счетом 5:0 в матче 36-го тура чемпионата Англии.

    Вратарь Алиссон провел в воротах хозяев весь матч. Встреча без пропущенных голов стала для него 20-й в текущем сезоне Премьер-лиги. Он повторил рекорд клуба, который прежде установил Пепе Рейна.

    Больше сухих матчей в истории турнира провели только экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар и голкипер «Арсенала» Петр Чех в период выступления за «Челси» (2004-2015).

    • 26-летний Алиссон проводит дебютный сезон в «Ливерпуле». Перейдя из «Ромы» за 62,5 миллиона евро, бразилец стал самым дорогим вратарем в истории.
    • За 2 тура до конца сезона команда Юргена Клоппа лидирует в таблице с 91 очком. У «Манчестер Сити» 89 баллов и игра в запасе.

    Источник: Бомбардир

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