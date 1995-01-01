20 сухих матчей Алиссона за сезон в АПЛ – на 4 меньше, чем у рекордсмена Чеха

«Ливерпуль» обыграл «Хаддерсфилд» со счетом 5:0 в матче 36-го тура чемпионата Англии.

Вратарь Алиссон провел в воротах хозяев весь матч. Встреча без пропущенных голов стала для него 20-й в текущем сезоне Премьер-лиги. Он повторил рекорд клуба, который прежде установил Пепе Рейна.

Больше сухих матчей в истории турнира провели только экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар и голкипер «Арсенала» Петр Чех в период выступления за «Челси» (2004-2015).