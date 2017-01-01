РПЛ. «Ростов» сыграет с «Анжи», «Динамо» – с «Ахматом»

Сегодня стартует 26-й тур российской Премьер-лиги.

В субботу «Ростов» на выезде сыграет с «Анжи», а «Динамо» примет в Москве «Ахмат».

Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

Анжи (Махачкала) – Ростов (Ростов-на-Дону)

27 апреля, 16:30 мск

Динамо (Москва) – Ахмат (Грозный)

27 апреля, 19:00 мск

Уфа – Урал (Екатеринбург)

28 апреля, 11:30 мск

Локомотив (Москва) – Енисей (Красноярск)

28 апреля, 14:00 мск

Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара)

28 апреля, 16:30 мск

Краснодар – ЦСКА (Москва)

28 апреля, 19:00 мск

Оренбург – Арсенал (Тула)

29 апреля, 17:00 мск

Спартак (Москва) – Рубин (Казань)

29 апреля, 19:30 мск

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