РПЛ. «Ростов» сыграет с «Анжи», «Динамо» – с «Ахматом»

Удачи Ростов!!
Сегодня стартует 26-й тур российской Премьер-лиги.
В субботу «Ростов» на выезде сыграет с «Анжи», а «Динамо» примет в Москве «Ахмат».
Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур
Анжи (Махачкала) – Ростов (Ростов-на-Дону)
27 апреля, 16:30 мск
Динамо (Москва) – Ахмат (Грозный)
27 апреля, 19:00 мск
28 апреля, 11:30 мск
Локомотив (Москва) – Енисей (Красноярск)
28 апреля, 14:00 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара)
28 апреля, 16:30 мск
28 апреля, 19:00 мск
29 апреля, 17:00 мск
Спартак (Москва) – Рубин (Казань)
29 апреля, 19:30 мск