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    As: Погба будет получать в «Реале» 12 миллионов

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба согласовал условия личного контракта с «Реалом», сообщает As.

    По информации источника, 26-летний француз получать в мадридском клубе 12 миллионов евро в год.

    Вчера «Бомбардир» со ссылкой на The Sun писал о том, что игрок не считает Уле-Гуннара Сульшера подходящим тренером для клуба. Сегодня источник сообщил, что агент Погба Мино Райола отменил переговоры со сливочными.

    • Погба перешел в «Юнайтед» в июле 2016 года из «Ювентуса» за 105 миллионов евро, став самым дорогим игроком в истории на тот момент.
    • В текущем сезоне чемпион мира-2018 забил 16 голов и отдал 11 ассистов в 48 играх всех турниров на клубном уровне.
    • «МЮ» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала и за 3 тура до конца АПЛ занимает 6 место. Команда проиграла 7 из последних 9 матчей.

    Источник: As

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    Сегодня, 13:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +776

      TOL47 16 минут назад

      Так его на долго не хватает, опять хандра на него нападет и будет умирать на поле

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